Евросоюз продлил санкции против России по Крыму

Совет ЕС продлил ограничительные меры, введенные в отношении России в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.

Как сообщили в Совете ЕС, ограничительные меры продлены до 23 июня 2020 года.

Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя.

В ЕС не разрешается ввозить товары из Крыма и Севастополя. Граждане или компании ЕС не могут покупать недвижимость в Крыму и Севастополе.

Компаниям в этих региона не предоставляются финансовые услуги. Туристические круизные лайнеры Европы не могут останавливаться в портах Крыма и Севастополя, кроме случаев крайней необходимости.