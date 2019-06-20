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Евросоюз продлил санкции против России по Крыму

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
БРЮССЕЛЬ
Опубликовано 20.06.2019 17:27
Фото: Reuters

Совет ЕС продлил ограничительные меры, введенные в отношении России в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.

Как сообщили в Совете ЕС, ограничительные меры продлены до 23 июня 2020 года.

Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя.

В ЕС не разрешается ввозить товары из Крыма и Севастополя. Граждане или компании ЕС не могут покупать недвижимость в Крыму и Севастополе.

Компаниям в этих региона не предоставляются финансовые услуги. Туристические круизные лайнеры Европы не могут останавливаться в портах Крыма и Севастополя, кроме случаев крайней необходимости.

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