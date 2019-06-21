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Замглавы МИД Британии временно отстранен от должности за грубость к активистке Greenpeace

ТАСС
ЛОНДОН
Опубликовано 21.06.2019 14:20
Обновлено 21.06.2019 14:27
Фото: AFP

Замглавы МИД Великобритании Марк Филд, который грубо обошелся с активисткой международной экологической организации Greenpeace, проникшей в четверг вечером на закрытое деловое мероприятие в Лондоне, временно отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщила в пятницу агентству Рейтер представительница премьер-министра страны Терезы Мэй.

«Марк Филд отстранен от должности замминистра на время проведения расследования», — заявили в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Филд курирует в Форин оффисе Азиатско-Тихоокеанское направление и считается одним из ближайших союзников главы ведомства Джереми Ханта, участвующего в борьбе за пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны.

Заместитель Ханта оказался в центре скандала после того, как схватил за шею активистку Greenpeace и грубо вытолкал ее из зала, где выступал министр финансов страны Филип Хаммонд. Активисты пытались привлечь внимание к проблеме изменения климата, проникнув в резиденцию лорд-мэра Лондона Мэншн-хаус без приглашений и отказавшись покидать здание.

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