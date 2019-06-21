Полиция разогнала митинг в Тбилиси

Многотысячная акция у здания парламента Грузии в Тбилиси в ночь на пятницу закончилась разгоном демонстрантов.

Причиной недовольства стало участие делегации России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в здании парламента Грузии. В составе российской делегации находился и депутат Госдумы, член Компартии Сергей Гаврилов.

Полиция использовала против митингующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Участники акции потребовали отставки спикера парламента страны Ираклия Кобкахидзе.

По данным местных СМИ, в больницы доставлены несколько десятков человек, десятки демонстрантов задержаны.

Оппозиция обвинила в случившемся правительство.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси. Об этом в пятницу заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге.

«Грузинская мечта» со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности перед обществом. И она не раз это доказывала своими действиями. Еще одним проявлением высокого стандарта этой подотчетности является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе об уходе с поста», — сказал Каладзе.

В ходе брифинга он также обвинил в беспорядках на митинге «безответственные, деструктивные силы», заявив, что они должны ответить как перед законом, так и перед обществом за «организацию массового насилия».