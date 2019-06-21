Трамп заявил, что в последний момент отменил удар по Ирану

Соединенные Штаты были готовы нанести точечные удары по трем объектам в Иране, однако буквально в последний момент решили не проводить эту операцию. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

«Мы были готовы отплатить [за уничтожение Ираном американского разведывательного беспилотного летательного аппарата] на трех разных объектах, когда я спросил, сколько человек погибнет [вследствие этой военной операции США]. «150 человек, сэр», — был ответ генерала. За 10 минут до удара я его остановил», — написал хозяин Белого дома в своем Twitter.

При этом он сообщил, что в четверг вечером США ввели новые односторонние санкции в отношении Ирана. О каких именно ограничительных мерах идет речь, глава администрации США не пояснил. «Я не спешу, наши вооруженные силы перестроены и готовы действовать, совершенно не имеют равных себе в мире. Санкции «кусаются», и прошлым вечером [к ним] добавились новые», — отметил Трамп.

Кроме того, он также предупредил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием. «Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие — ни против США, ни против мира [в целом]!» — подчеркнул американский лидер.

Ранее газета New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести авиаудары по Ирану, но позже отменил свое решение.

Согласно информации издания, в военных и дипломатических кругах Вашингтона ждали ответного огня еще в 19.00 по местному времени (2.00 мск).

Как отмечается, американский лидер вначале одобрил удары по ряду иранских объектов, включая РЛС и ракетные установки, но операцию прекратили на ранней стадии планирования.

Накануне Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что Иран сбил беспилотник США над Ормузским проливом.

«Беспилотный разведывательный летательный аппарат типа Global Hawk RQ-4A был сбит иранской ракетой типа «земля-воздух» во время полета в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом», — говорится в сообщении.

«Это необоснованная атака на наблюдательную миссию США в международном воздушном пространстве»,- отметили в CENTCOM.

Утром 20 июня командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило об уничтожении БПЛА Global Hawk в небе над провинцией Хормозган.

В КСИР заявили, что беспилотник был сбит из-за нарушения воздушного пространства страны.