Начальник штаба армии Эфиопии застрелен при подавлении мятежа

Начальник штаба эфиопской армии, генерал Сеаре Меконнен был застрелен своим телохранителем при подавлении попытки захвата власти, предпринятой вооруженными отрядами, в штате Амхара. Об этом в воскресенье сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя премьер-министра страны Абия Ахмеда.

«Начальник штаба армии Эфиопии, генерал Сеаре Меконнен был убит своим охранником во время нападения, которое, скорее всего, являлось спланированной атакой», — приводит агентство его текст.

Также представитель эфиопского премьера подтвердил убийство главы штата Амхара Амбачиу Меконнена и его помощника в результате попытки захвата власти.

Правительство Эфиопии 22 июня сообщило о неудавшейся попытке переворота, совершенной вооруженными отрядами в штате Амхара, втором по численности населения регионе страны. Позднее премьер Абий Ахмед заявил, что эти действия противоречат конституции и направлены на то, чтобы подорвать с трудом завоеванный мир в регионе. По данным агентства Рейтер, за неудавшейся попыткой захвата власти в Амхаре мог стоять глава службы безопасности штата, генерал армии Асамниу Тсиге.

Попытка переворота произошла спустя год после нападения 24 июня во время митинга в столице Аддис-Абебе, на котором присутствовали более 100 тыс. человек, на премьера Эфиопии. Один из участников демонстрации кинул гранату в сторону трибуны, где находился глава правительства, в результате чего два человека погибли, 156 пострадали.

Возглавив в апреле прошлого года правительство страны, Ахмед заявил о начале политических реформ, включающих в себя широкую амнистию более тысячи заключенных, осужденных по политическим статьям, а также урегулирование приграничного территориального конфликта с Эритреей.