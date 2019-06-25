Австрийский суд согласился выдать США украинского олигарха Фирташа

Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

США обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.

Окончательное решение должен принять министр юстиции Австрии.

Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов по делу об экстрадиции в США. В феврале 2017 года суд одобрил его выдачу, но в августе того же года защита бизнесмена обжаловала в Верховном суде Австрии решение об экстрадиции. Адвокаты отмечали, что в США их подзащитного может ожидать непропорциональное суровое наказание, а также политически мотивированный вердикт. Верховный суд Австрии впоследствии заявил, что рассмотрение ходатайства защиты было приостановлено на неопределенный срок, поскольку австрийская юстиция ждет решения Европейского суда, куда также была направлена жалоба.

Как сообщало в феврале Австрийское агентство печати, Генеральная прокуратура республики подала кассационную жалобу по соблюдению законности в Верховный суд республики с целью признать недействительным решение об экстрадиции Фирташа в США. В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в 125 миллионов евро. Экстрадиции бизнесмена по подозрению в отмывании денег также добивается Испания. Однако во второй половине 2017 года австрийские суды дважды отказали Испании в выдаче предпринимателя.