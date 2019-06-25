«Белый дом — умственно отсталый»: президент Ирана раскритиковал санкции США

Президент Ирана Хасан Рухани подверг резкой критике Белый дом после того, как Вашингтон ввел санкции против руководства страны и военачальников.

Рухани назвал новые санкции «возмутительными и идиотскими», а Белый дом, по его мнению, «страдает от умственной отсталости».

Ранее он заявил, что США нарушают права человека и оказывают давление на народ Ирана.

«Действия американцев попирают права человека и оказывают давление на весь народ Ирана, — отметил Рухани. — Сегодня мы ощущаем, что в Белом доме и правящих кругах США царят разочарование и смятение. Они думали, что наша страна развалится в течение двух-трех месяцев, но увидели, что мы стали только сильнее».

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что «позднее на текущей неделе» в санкционный список планируется внести и иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Под санкции попали также восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, ответственного за уничтожение американского разведывательного беспилотного летательного аппарата 20 июня.