Почти половина украинцев готовы поддержать автономию Донбасса

Почти половина украинцев готовы поддержать предоставление ныне неподконтрольным правительству районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) автономного статуса ради прекращения боевых действий. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром «Социальный мониторинг».

По результатам опроса, 49,5% граждан Украины выразились за автономию ОРДЛО ради мирного урегулирования конфликта. Однозначно в поддержку автономии Донбасса высказались 20,4% опрошенных. Еще 29,1% заявили, что «скорее поддержали бы».

Уверенно против этого высказались 17,5% опрошенных. Скорее не поддержали бы такую идею 13,2% респондентов.

Опрос был проведен с 13 по 19 июня 2019 года методом личного интервью по месту проживания респондента. Было опрошено 3 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность — 1,8%.