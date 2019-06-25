Суд вернул бывшего президента Армении Кочаряна под стражу

Апелляционный суд Армении во вторник в ходе заседания постановил вернуть под стражу бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году и получении взятки в особо крупных размерах.

«Апелляционный суд принял решение удовлетворить жалобу генпрокуратуры, отправить уголовное дело в тот же суд на новое следствие», - говорится в решении.

Кроме того «в отношении Роберта Кочаряна избрать меру пресечения в виде ареста и отменить решение о поручительстве».

Дело Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана 18 мая изменил меру пресечения бывшему президенту Кочаряну и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Генеральная прокуратура опротестовала эти решения в Апелляционном суде.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. Во время столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. В рамках этого дела был арестован Кочарян, предъявлены обвинения некоторым бывшим высокопоставленным чиновникам, в том числе Хачатурову и Геворгяну.

Второй президент Армении Роберт Кочарян возглавлял страну с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. До этого он был премьер-министром страны.