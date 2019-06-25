Украина отзывает посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ

Украина приняла решение отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы (СЕ) после решения ПАСЕ по России. Об этом во вторник на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Совет Европы потерял наше доверие, восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — заявил министр.

По его словам, решение ПАСЕ для Киева «особенно обидно» с учетом того, что председательствует в СЕ в настоящее время Франция — участник нормандского формата.

«Разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ выдвинутых условий — это, извините за мой французский, полный моветон», — добавил Климкин. Он также заявил, что решение ПАСЕ «еще аукнется всей Европе».

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи.