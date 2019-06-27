Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом вернуть удерживаемых в России украинских моряков. Об этом он заявил в четверг на брифинге.

«Хочу обратиться к президенту Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал глава украинского государства.

Зеленский также заявил, что министерство иностранных дел страны не согласовывало с ним ноту в адрес России по украинским морякам.

«Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета, — заявил он на брифинге в Киеве. — Я говорю о ноте, которую мы получили от РФ о возвращении наших моряков и о нашей ответной ноте, которую отправил МИД. Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины».

Между тем «это вопрос безопасности страны, вопрос наших граждан», заявил Зеленский.

«Как мне говорят специалисты, дипломаты, такие действия могут поставить под угрозу возвращение наших моряков, — отметил он. — Я не понимаю, почему министр, не посоветовавшись со мной, делает заявление от имени Украины как страны, когда это компетенция президента».

Зеленский напомнил, что несет «личную ответственность за внешнюю политику Украины».

«Я хочу, чтоб МИД теперь публично объяснил свои действия, а я уже, может, из «Украинской правды» узнаю их ответ. Я понимаю, что такое решение международного трибунала, что такое международное право. У нас все есть. Право есть, решение есть, а моряков нет. И поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть парней домой», — заявил президент.

В среду глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев отвергает предложение МИД РФ по украинским морякам, содержащееся в полученной ноте российского внешнеполитического ведомства.

В ноябре прошлого года пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

Украинские корабли были задержаны, а все члены команд арестованы по обвинению в незаконном пересечении «государственной границы» РФ.