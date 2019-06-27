Шквалистый ветер и ливни обрушились на Киевскую область

Шквалистый ветер и ливни обрушились на столичный регион Украины, в городе Буча к северу от Киева в результате падения дерева скончался местный житель. Об этом в четверг сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Из-за непогоды в Киеве пострадали два человека. В Киевской области в результате падения дерева в городе Буча погиб один человек», — говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства добавили, что в течение дня столичные спасатели около 20 раз выезжали для расчистки улиц от упавших деревьев. Кроме того, из-за ливня в Киеве оказалось подтоплено множество автомобилей.

Ливни также привели к масштабным пробкам. По данным транспортных сервисов, заторы в столице Украины достигали девяти баллов. В Укргидрометцентре прогнозируют сохранение непогоды в регионе до конца суток.