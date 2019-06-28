Азербайджан и Армения обменялись задержанными

Азербайджан и Армения при посредничестве Международного комитета Красного Креста в пятницу обменялись задержанными. Об этом сообщила пресс-служба ереванского представительства организации.

«Передача состоялась 28 июня на участке границы в районе Иджевана. Речь идет о гражданине Армении Завене Карапетяне и гражданине Азербайджана Эльвине Ибрагимове», — уточнила пресс-служба.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила журналистам, что возвращение в пятницу на родину одного гражданина Армении и одного гражданина Азербайджана было организовано в качестве гуманитарной акции и не является обменом по принципу «всех на всех».

«В отношении Ибрагимова был применен персональный подход на основе гуманитарного принципа, поскольку он не совершал тяжких преступлений. Официальный Ереван также принял к сведению освобождение гражданина Армении Карапетяна», — подчеркнула она.