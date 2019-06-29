В центральной части Испании бушует сильный лесной пожар

Сильный лесной пожар бушует в испанской провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) в центральной части страны. Об этом сообщила в субботу газета ABC.

По ее информации, возгорание началось в пятницу в районе населенного пункта Альморокс. К настоящему моменту огонь уничтожил около 2 тыс. га леса.

Из соображений безопасности были эвакуированы 400 жителей муниципалитета в составе автономного сообщества Мадрид. В борьбе со стихией задействованы около 200 человек, а также воздушная техника.

Кроме того, сильный лесной пожар бушует со среды в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании. В настоящий момент его удалось локализовать.

Тушение пожаров осложняется сильной жарой, которая установилась практически по всей Испании. Государственное метеорологическое агентство объявило в субботу предупреждение во многих провинциях пиренейского королевства. Согласно прогнозам, жаркая погода продлится в стране минимум до следующей недели.