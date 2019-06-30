Военные из США и Великобритании участвуют в учениях в Грузии

По меньшей мере 40 военнослужащих их США, Великобритании, а также Армении, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Польши и Украины принимают участие в учениях в Школе горной подготовки в грузинском городе Сачхере (край Имерети), сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны Грузии.

«Проводится летний курс горной базисной подготовки с участием 40 военных из девяти стран. Слушатели изучат базовые навыки горной подготовки — передвижение в горах. В случае успешного прохождения учений им передадут сертификаты и нагрудные знаки», — сказал руководитель учений майор Шота Схиртладзе.

Помимо передвижения в горах военные с помощью инструкторов школы научатся спуску со скалы, преодолению полосы препятствий и технике пересечения реки. В рамках курса военнослужащие также овладеют навыками пользования горным снаряжением. Летний курс в Школе горной подготовки начался 16 июня и продлится до 5 июля.

Школу горной подготовки в Сачхере основали в 2004 году. В 2010 году, по решению Североатлантического совета НАТО, школе присвоили статус Центра образования и подготовки НАТО по программе «Партнерство ради мира».