Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые в истории встретились в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Два лидера обменялись рукопожатиями. Трамп стал первым американским президентом, ступившим на землю Северной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что Трамп совершил этот короткий визит, чтобы еще больше укрепить связи между двумя странами.

Ким Чен Ын назвал решение Трампа нанести символический визит в КНДР, переступив демаркационную линию, «смелым и решительным действием», которое позволит перечеркнуть неприятное прошлое.

Трамп же выразил удовлетворение в связи с тем, что стал первым президентом США, ступившим на землю КНДР и с похвалой отозвался о дружеских связях с Ким Чен Ыном.

Ранее лидеры проводили встречи на саммитах, организованных в Сингапуре и Вьетнаме.

Трамп предложил лидеру КНДР встретиться в демилитаризованной зоне во время саммита G-20 в Японии.