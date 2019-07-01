При взрыве в столице Афганистана погибли 34 человека, 68 пострадали

По крайней мере 34 человека погибли и 68 пострадали в понедельник в результате взрыва в столице Афганистана, Кабуле.

Ранее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в МВД страны информировал о 10 погибших.

Теракт произошел в дипломатическом квартале столицы. Кроме того, поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана. Все пострадавшие доставлены в больницы. Место происшествия оцеплено силовиками.

По данным телеканала TOLOnews, двое боевиков, причастных к теракту, укрылись в соседнем здании и ведут перестрелку с сотрудниками сил безопасности.

Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок