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При взрыве в столице Афганистана погибли 34 человека, 68 пострадали

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано 01.07.2019 10:22
Фото: AP

По крайней мере 34 человека погибли и 68 пострадали в понедельник в результате взрыва в столице Афганистана, Кабуле.

Ранее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в МВД страны информировал о 10 погибших.

Теракт произошел в дипломатическом квартале столицы. Кроме того, поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана. Все пострадавшие доставлены в больницы. Место происшествия оцеплено силовиками.

По данным телеканала TOLOnews, двое боевиков, причастных к теракту, укрылись в соседнем здании и ведут перестрелку с сотрудниками сил безопасности.

Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок

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