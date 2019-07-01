Протестующие ворвались в зал заседаний Заксобрания Гонконга

Десятки протестующих в понедельник ворвались в зал заседаний Законодательного собрания Гонконга после нескольких часов штурма здания.

Протестующие в масках, многие из которых имели в руках самодельные щиты, ворвались в здание после нескольких часов стычек с полицией, которая использовала перцовые баллончики.

На фото и видео с места событий видно, что протестующие с помощью баллончиков с краской написали лозунги на стенах помещения и поверх эмблемы территории.

Десятки тысяч людей участвуют в понедельник в грандиозном уличном марше в поддержку демократии в Гонконге, приуроченном к 22-й годовщине его перехода под юрисдикцию Китая. Огромная толпа, растянувшаяся колонной по центральным улицам, следует от парка Виктория в деловой центр.

Ранее утром были отмечены стычки в районе Гонконгского центра выставок и конференций, где проходил торжественный прием по случаю нынешней годовщины. Стражи порядка оттеснили с прилегающих улиц протестующих, используя резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом.

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ущемляет демократические свободы гонконгцев.

Глава местной администрации Кэрри Лам, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня, уже дважды приносила публичные извинения за кризис. Она объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, однако демонстранты требуют раз и навсегда отказаться от этой идеи. Выступая на сегодняшнем приеме, Лам пообещала извлечь уроки из нынешней ситуации и «поменять свой управленческий стиль», сделав его более открытым, прислушиваться к мнениям разных слоев общества.