Ракета С-200, выпущенная из Сирии, взорвалась на Северном Кипре — глава МИД

Ракета, разорвавшаяся в понедельник утром на территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), принадлежала российскому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) С-200, заявил министр иностранных дел страны Кудрет Озерсай.

Снаряд, предположительно выпущенный из Сирии, взорвался рядом с деревней Ташкент, 20 километров от Никосии. На месте взрыва начался пожар, местные жители были эвакуированы.





Озерсай заявил, что власти ТРСК немедленно связались с послами соответствующих стран, чтобы получить больше информации. По его словам, в ходе первоначального расследования было установлено, что ракета была изготовлена в России и является частью системы противовоздушной обороны, которая была активирована в ответ на авиаудар по Сирии в воскресенье ночью.

«Предполагается, что взрыв произошел до удара, так как на земле не было никаких ям. Осколки, упавшие в нескольких разных точках, подтверждают, что ракета взорвалась в воздухе», — написал Озерсай в Facebook.

Позже министр сообщил, что следствие установило, что ракета была того же типа, что и снаряд из ЗРК С-200, который упал в турецком Газиантепе в июле 2018 года.