Крупнейшая мечеть Центральной Азии строится в столице Таджикистана

В столице Таджикистана близится к концу строительство самой большой мечети в Центральной Азии.

Первый камень в фундамент мечети был заложен президентом Эмомали Рахмоном в октябре 2009 года в рамках мероприятий, приуроченных к 1310-летию основателя ханафитского мазхаба Имама Абу Ханифы.

Строительство мечети на севере Душанбе стартовало в октябре 2011 года и продолжается в течение восьми лет.

Стоимость проекта оценивается приблизительно в 100 миллионов долларов: 30 миллионов выделило правительство Таджикистана, остальное — правительство Катара.

Мечеть расположена на 12 гектарах земли, на которых будут располагаться также музей, библиотека, конференц-зал, столовая, административные здания и стоянка на 4 тысячи автомобилей.

Мечеть будет иметь 4 минарета высотой 75 метров, главный купол, высота которого составит 47 метров, и 20 малых куполов.

В ней смогут совершать богослужение одновременно около 120 тысяч человек.

В столице Таджикистана Душанбе подходит к концу строительство крупнейшей мечети в Центральной Азииhttps://t.co/PPTCGEJ4M4 pic.twitter.com/Mxxen9wrMg — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 2, 2019

Инженер проекта Халимджан Устозода сообщил агентству «Анадолу», что мечеть в Душанбе станет одним из самых величественных архитектурных сооружений Таджикистана, а также самым крупным религиозным объектом, построенным в стране за годы независимости.

При создании проекта архитекторы приняли во внимание как собственные архитектурные традиции Таджикистана, так и мировой опыт.

Сейчас на объекте трудятся более 300 специалистов из Таджикистана и зарубежных стран. На сегодняшний день выполнено большая часть всех запланированных работ.

Строительство самой большой мечети в Центральной Азии планируется завершить до конца 2019 года.