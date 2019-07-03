На острове Стромболи в Италии проснулся вулкан

По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате извержения вулкана Стромболи на одноименном острове в Италии. Об этом в среду сообщила газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на пожарную службу города Мессина.

По ее данным, речь идет о туристах, которые прогуливались по склону вулкана. Информацию о погибшем подтвердил мэр города Липари Марко Джорджианни.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера. Его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.