Boeing выделит $100 млн на помощь семьям погибших в авиакатастрофах 737 Max

Американский авиаконцерн Boeing выделит 100 млн долларов на выплаты семьям и близким жертв и покрытие общественных расходов, связанных с двумя авиакатастрофами лайнеров модели 737 Max в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли 346 человек. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном в среду на ее сайте.

Согласно опубликованным данным, средства пойдут на оплату образования, покрытие непредвиденных трат и расходов на проживание, а также поддержку общественных программ и экономическое развитие пострадавших общин. Boeing намерен сотрудничать с местными властями и НКО, средства будут выделены постепенно в течение нескольких лет.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто был на борту, и надеемся, что этот начальный шаг поможет им найти успокоение», — заявил глава авиастроительного концерна Деннис Меленберг. «Мы знаем, что каждый, кто ступает на борт наших самолетов, полностью доверяется нам. Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшие месяцы вернуть это доверие и уверенность нашим клиентам и другим людям, перемещающимся автотранспортом», — подчеркнул он. Сотрудники Boeing также смогут до конца текущего года делать добровольные пожертвования в фонд помощи семьям и близким погибших в двух авиакатастрофах.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик маневренности»).