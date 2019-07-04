Кыргызстан стал первой страной в мире, разрешившей проблему безгражданства в рамках глобальной кампании УВКБ ООН.

Это отметили в Агентстве ООН по делам беженцев и Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в четверг в ходе церемонии вручения кыргызских паспортов и свидетельств о рождении последним 50 людям, которые ранее являлись лицами без какого-либо гражданства.

«Действия властей Кыргызстана по разрешению случаев безгражданства является замечательным примером, которому, я надеюсь, будут следовать и другие», — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Как сообщается, с 2014 по 2018 год в рамках глобальной кампании УВКБ ООН и правительства страны по борьбе с безгражданством в Кыргызстане было выявлено более 13,7 тысяч человек без гражданства. Из них около 2 тысяч являлись детьми.

Кампания УВКБ ООН #IBelong была начата в 2014 году, ее целью является искоренение безгражданства во всем мире до 2024 года. За время кампании более 166 тысяч апатридов приобрели или подтвердили свое гражданство. Тем не менее, несмотря на эти достижения, миллионы людей во всем мире по-прежнему не имеют гражданства и живут в подвешенном состоянии, большинство из них проживает в странах Азии и Африки.

Среди бывших советских республик странами с наибольшим количеством апатридов являются Узбекистан, Латвия и Эстония.