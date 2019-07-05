Путин обвинил НАТО в разрушении государственности в Ливии

Государственность в Ливии была разрушена в результате действий блока НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме.

«Неплохо было бы вспомнить, с чего все началось, кто разрушил государственность Ливии. Насколько я себе представляю, это было решение НАТО, европейские самолеты бомбили Ливию. Результаты налицо — государственность Ливии уничтожена», — заявил Путин, комментируя ситуацию в североафриканской стране.

Подразделения Ливийской национальной армии генерала Хафтара четвертого апреля начали наступление на Триполи. В ответ силы Правительства национального примирения начали контрнаступление «Буркан аль-Гадаб» («Гнев вулкана»).

Ожесточенные бои с вооруженными формированиями заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа продолжаются.

После революции 17 февраля 2011 года Ливия вступила в полосу политической нестабильности. В стране были сформированы сразу два правительства — Палата представителей в городе Тобрук и Всеобщий национальный конгресс в Триполи. В подчинении обеих правительств имеются вооруженные формирования.

17 декабря 2015 года при посредничестве ООН в Марокко было подписано политическое соглашение, на основании которого было создано Правительство национального согласия.