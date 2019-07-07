В Грузии прошла очередная акция протеста

У здания парламента в Грузии на проспекте Руставели в субботу вечером вновь собрались протестующие.

Участники акции, требующие отставки главы МВД Георгия Гахария, направились «Маршем свободы» к дому основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Шествие было организовано на 17-й день протестов.

Участники акции несли антироссийские плакаты и призывали к поддержке курса на евроинтеграцию.

Манифестанты обвинили главу МВД страны в разгоне акции протеста 21 июня, которая привела к ранению большого числа манифестантов.

Участники акции разошлись, договорившись продолжить акции в воскресенье, 7 июля.

Массовые протесты в грузинской столице вспыхнули на фоне приглашения российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Поводом для беспорядков стало то, что Гаврилов открыл сессию ассамблеи на русском языке, сидя в кресле спикера парламента Грузии.

Выступление Гаврилова прервали депутаты от партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение».