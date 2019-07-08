Грузинский телеканал «Рустави» возобновил вещание после оскорблений в адрес Путина

Грузинский телеканал «Рустави», который не работал с ночи понедельника, в 07:30 по местному времени возобновил вещание.

Решение о временном прекращении вещания принял гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия, заявив об угрозах со стороны митинговавших людей, которые в ночь на понедельник собрались у здания телеканала, выражая протест по поводу нецензурных высказываний телеведущего Георгия Габунии в адрес президента России. Позже в МВД заявили, что обеспечивают безопасность телеканала и каждого ее работника.

В своей воскресной авторской передаче «Постскриптум» Габуния больше минуты нецензурно выражался в адрес Владимира Путина.

Высказывания Габунии резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе.

20 июня в Тбилиси начались массовые антироссийские протесты, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. С этого же дня вступает в силу и решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Отношения двух стран остаются напряженными с 2008 года после того, как РФ использовала свои вооруженные силы для поддержки сепаратистских районов Грузии — Абхазии и Южной Осетии, а затем официально признала их независимость. В Грузии Абхазию и Южную Осетию считают оккупированными Россией территориями.