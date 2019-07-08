Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе, — сказал Зеленский в понедельник в видеообращении в Facebook. — Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: Вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон».

Касаясь места такой встречи, Зеленский сказал: «Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске».

«Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить», — заключил президент Украины.