14 заключенных скончались в Таджикистане после отравления при этапировании

В Таджикистане во время этапирования 14 заключенных отравились хлебом и позже скончались.

По данным Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции Таджикистана, отравление случилось при транспортировке 128 осужденных с севера республики в пенитенциарные учреждения Душанбе, Нурека и Явана.

Шестнадцать заключенных разделили между собой три буханки хлеба. Через некоторое время им стало плохо, они потеряли сознание. Погибшим было от 20 до 42 лет.

Медработникам удалось спасти только двух заключенных. Состояние их здоровья врачи оценивают как стабильное.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных.

«По факту отравления, повлекшего смерть (14) заключенных, Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, образована специальная следственная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование уголовного дела находится под личным контролем Генерального прокурора республики», — говорится в сообщении.

Остальные 115 заключенных без каких-либо жалоб были размещены по прибытии в исправительном учреждении.