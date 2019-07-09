Россия «тормозит» переговоры по интеграции с Беларусью — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отсутствии конкретных результатов в работе белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам интеграции. Об этом он сказал во вторник на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

«Идет непонятное торможение этих процессов. Уже завтра нам встречаться с президентом России в Питере (Санкт-Петербурге) и обсуждать итоги этих переговоров (рабочей группы). А обсуждать нечего на сегодняшний день», — отметил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что результатом работы группы пока являются «одни обещания».

«Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство обещает, в том числе премьер Медведев, дать команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, — сказал Лукашенко. — Пообещали — забыли, второй раз пообещали — забыли».

Лидер Беларуси попросил Рапоту взять этот вопрос на контроль, чтобы за несколько дней были получены конкретные результаты работы группы для предметного обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Просто встретится и посидеть друг перед другом, ничего не говоря, наверное, это время уже ушло», — считает Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что Минск и Москва не обсуждают возможность объединения в одно государство, стороны должны идти шаг за шагом в развитии интеграционных процессов.

«Этого сегодня делать не нужно, даже разговаривать на эту тему. Сегодня нет такой необходимости», — сказал Лукашенко.

По его словам, стороны должны идти шаг за шагом для того, чтобы реализовать положения союзного договора.

«Конечно, есть принципиальные большие вопросы, которые мы решили отразить в программе действий по реализации союзного строительства», — отметил белорусский лидер. Также, продолжил он, есть «вопросы текущие, без решения которых вообще нечего говорить о какой-то интеграции и программах».