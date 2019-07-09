Таджикистан и Китай проведут масштабные учения на таджикско-афганской границе

Таджикско-китайские антитеррористические учения состоятся в конце июля в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, граничащей с Афганистаном. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Минобороны центральноазиатской республики.

«Очередные таджикско-китайские антитеррористические учения пройдут в конце июля в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской Автономной области Таджикистана, непосредственно граничащей с Афганистаном», — сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в учениях будут задействованы «батальон солдат и офицеров мобильных войск Министерства обороны Таджикистана и одна рота Народно-освободительной армии Китая».

В приграничном районе военные двух стран будут отрабатывать совместные действия в случае появления угрозы проникновения террористов из сопредельного Афганистана через таджикскую территорию в Китай.

Маневры пройдут с использованием авиации, бронетехники и артиллерии. Китайские военные примут в них участие с собственной техникой.

Такие совместные учения Таджикистан и Китай проводят второй раз, предыдущие также проходили на территории Горно-Бадахшанской автономной области в 2016 году.