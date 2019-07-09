Трамп жестко раскритиковал посла Великобритании в США

Президент США Дональд Трамп назвал «глупцом» посла Великобритании в Вашингтоне на фоне скандала с утечкой в СМИ докладных записок дипломата.

«Сумасшедший посол, которого Великобритания отправила в Соединенные Штаты, не тот, от кого мы в восторге, он очень глупый парень... Я с ним не знаком, но мне говорили, что он напыщенный глупец», — написал Трамп в Twitter.

В субботу вечером на сайте газеты Daily mail были опубликованы выдержки из сообщений, которые британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок отправлял начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что «российские финансисты» давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дэрроком, а также раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.