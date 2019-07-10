ЕС призывает Азербайджан и Армению к сдержанности по вопросу Нагорного Карабаха

Европейский союз разделяет обеспокоенность Минской группы ОБСЕ заявлениями Еревана и Баку по вопросу нагорно-карабахского конфликта и призывает стороны к сдержанности, чтобы восстановить атмосферу, способствующую установлению мира. Такое заявление в среду в Ереване в ходе пресс-конференции с премьер-министром Николом Пашиняном сделал глава Евросовета Дональд Туск.

«Сегодня мы также обсудили неразрешенный нагорно-карабахский конфликт. ЕС воодушевлен динамикой мирного процесса за последний год и готов содействовать подготовке народов к миру. Мы также разделяем обеспокоенность Минской группы ОБСЕ жертвами вдоль линии соприкосновении огня, а также заявлениями, которые накаляют обстановку. Мы призываем стороны к сдержанности, чтобы восстановить атмосферу, способствующую установлению мира», — отметил Туск.

Глава Европейского совета также добавил, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения и надо найти политические пути для разрешения проблемы.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года ввиду территориальных претензий последней по Нагорному Карабаху. В ходе вооруженного противостояния в период с 1992 по 1994 год Армения оккупировала Нагорный Карабахом и семь прилегающих к нему районов.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных земель Азербайджана не выполняются Арменией.