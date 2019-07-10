Украина создаст «зеленый коридор» в Чернобыле — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым снимается ряд предыдущих запретов в части посещения зоны отчуждения, в том числе создается «зеленый коридор» для туристов. Об этом в среду заявил глава государства.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции», — отметил Зеленский, добавив, что «запретов не будет».

Сейчас, по его словам, Чернобыль является источником коррупции.

«К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции: силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим», — подчеркнул он.

Зеленский пообещал, что Чернобыль будет превращен в научный и туристический объект, который «станет символом свободы новой Украины — без коррупции и дурных запретов, с инвестициями и будущим».