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В Греции 6 туристов погибли из-за мощного шторма, среди них двое россиян

ТАСС
АФИНЫ
Опубликовано 11.07.2019 10:00
Обновлено 11.07.2019 10:01
Фото: Reuters

По меньшей мере шесть иностранных туристов погибли в Греции из-за мощного шторма на севере полуострова Халкидики. Об этом сообщила в четверг местная полиция.

По предварительным данным, среди погибших есть двое россиян — на них упало поваленное ветром дерево.

Жертвами стихии также стали двое граждан Чехии и двое туристов из Румынии. Еще 65 человек пострадали, из низ 35 были госпитализированы.

Шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. На территории полуострова Халкидики прошли проливные дожди и сильный град, были повреждены здания и линии коммуникаций. Как сообщает пожарная служба Греции, в районе работают спасательные бригады.

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