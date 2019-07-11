Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», — сообщил Песков.

«Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», — добавил он.

Пресс-служба Зеленского сообщила, что ключевой темой переговоров с Путиным стал вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных РФ в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года.

«11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ», — говорится в сообщении.

Нынешний разговор — первый контакт Путина и Зеленского после избрания нового президента Украины. До этого у них не было ни телефонных, ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями.