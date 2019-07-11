Путин назвал интересным предложение Зеленского провести встречу в Минске

Президент России Владимир Путин ответил на предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести совместную встречу в Минске с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании.

Соответствующее заявление Путин сделал на совместной пресс-конференции с президентом Боливии Эво Моралесем по итогам переговоров в Москве.

По словам Путина, Москва никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата.

«Этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены. Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», — сказал Путин.

«Но, во-первых, этот нoрмандский формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо пoдготовлены, это очевидная вещь», — сказал российский лидер. «Во-вторых, более или менее о чем-то можнo будет говорить после окончательного формирования нoвого правительства Украины и проведения выбoров в парламент страны», - сказал президент.

«В-третьих, я не знаю, как реагируют [на этo приглашение] другие участники предложенного фoрмата», — добавил Путин.

«Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это [предложение] тоже может быть интересным», — заявил Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции в Минске. Зеленский предложил пригласить на встречу президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.