На острове Малуку в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), подземные толчки зафиксированы на глубине 10 километров.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 152 км к юго-востоку от населенного пункта Софифи, расположенного на крупнейшем из Молуккских островов. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,2 балла.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

28 сентября 2018 года на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. В результате цунами погибло 4340 человек.

Индонезийские острова входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо — цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся от берегов Мексики через Гавайские острова и Филиппины на юг до Новой Зеландии.