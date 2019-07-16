Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте. Соответствующее решение принято во вторник инстанцией.

В нем отмечается, что судьям требуется дополнительная информация от сторон, в частности, относительно прав собственности.

Суд дал два месяца на предоставление запрашиваемой информации.

Летом 2014 года в Амстердаме проходила выставка «Крым: золото и тайны Черного моря», в которой насчитывалось более 500 экспонатов из нескольких музеев Крыма. Однако, из-за аннексии полуострова Россией экспонаты остались в Нидерландах.

В 2016 году, опираясь на конвенцию ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции, Окружной суд Амстердама постановил, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину.

Позже в Апелляционный суд Амстердама поступила жалоба на данное решение от установленных РФ де факто властей Крыма.