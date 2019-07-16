Япония не выдала загранпаспорт журналисту, которого дважды похищали

Министерство иностранных дел Японии отказало в выдаче заграничного паспорта японскому журналисту Дзюмпэю Ясуде, который вернулся в прошлом году на родину спустя три года нахождения в плену у боевиков в Сирии. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Документ был украден у японца во время его нахождения в Сирии, и в январе этого года он подал заявление на повторную выдачу. Тем не менее после долгого рассмотрения заявки МИД Японии уведомил Ясуду о том, что паспорт ему делать не будут. В качестве причины ведомство указало наличие запрета на въезд со стороны Турции.

По мнению журналиста, подобные действия нарушают его права, в связи с чем он намерен обжаловать принятое в министерстве решение.

Занимавшийся проблемами Ближнего Востока японский журналист-фрилансер Дзюмпэй Ясуда в июне 2015 года приехал в сирийскую провинцию Идлиб из Турции и исчез. После этого в сети неоднократно появлялись видео и фотографии, на которых пропавший взывал о помощи, находясь в окружении вооруженных людей в масках. Сообщалось, что Ясуда находился в руках боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» или отколовшейся от нее структуры.

В 2004 году Ясуду также похитили в Ираке, но он был освобожден через три дня.