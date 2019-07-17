В США бывший наркобарон Хоакин Гусман приговорен к пожизненному тюремному заключению

Суд в Нью-Йорке приговорил в среду бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка к пожизненному тюремному заключению, его обязали выплатить свыше 12 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном прокуратурой Восточного округа штат Нью-Йорк заявлении.

Гусман приговорен к пожизненному тюремному заключению, а также дополнительно еще 30 годам тюрьмы. Кроме того, суд требует, чтобы он выплатил компенсацию в размере 12,6 млрд долларов. Какое именно имущество бывшего наркобарона планируется изъять, пока не уточняется.

Как сообщил телеканал CNN, в выступлении перед вынесением приговора Гусман сказал, что не считает состоявшийся судебный процесс беспристрастным. Говоря об условиях его содержания в США, Гусман подчеркнул, что круглосуточно «подвергался пытке». Он пояснил, что был лишен возможности выходить на свежий воздух и встречаться с близкими.

Телеканал отметил, что адвокаты Гусмана не исключили возможность апелляции. Они также ранее неоднократно выражали сомнения в том, что у их подзащитного имеются средства для выплаты многомиллиардной компенсации.

Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. До этого он дважды совершал побеги, в том числе в 2015 году из камеры в мексиканской тюрьме строгого режима Альтиплано. Тогда Гусману удалось выбраться на свободу по туннелю длиной около 1,5 км, прорытому его сообщниками на глубине 10 метров. После побега из Альтиплано мексиканские власти в январе 2016 года смогли задержать Гусмана в городе Лос-Мочис в штате Синалоа. Наркобарон был возвращен в ту же тюрьму, а режим его содержания был ужесточен.

В феврале жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» виновным в участии в преступном сообществе, в сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. Тогда суд постановил, что возможность досрочного освобождения Гусмана исключена.