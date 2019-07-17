Учения НАТО Breeze проходят у берегов Болгарии

Ежегодные военно-морские учения НАТО Breeze продолжаются у черноморского побережья Болгарии.

По словам командующего 2-й постоянной военно-морской группы НАТО адмирала Жози Курца, Breeze-2019 способствуют усилению взаимодействия между союзниками и партнерами альянса.

Курц, под руководством которого проходят учения, считает нормальной практикой тот факт, что НАТО, так же как и Россия, демонстрирует свое присутствие в Черном море.

«Мы, так же как и Россия, проводим учения в Черном море. То, что мы здесь, является вполне ожидаемым. Пока стороны действуют в рамках международного морского права, не возникнет никаких проблем. Надеемся, что Россия продолжит действовать в соответствии с международным правом», — сказал Курц.

Командующий также отметил эффективное участие Турции в учениях НАТО.

«Турецкий фрегат Turgutreis является одним из самых крупных военных кораблей. Он уже давно участвует в подобного рода учениях», — сказал Курц.

Национальный центр управления обороной России в пятницу заявил, что силы морской авиации и береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» начали следить за ходом учений Breeze.

«В назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Ведется радиоэлектронное сопровождение», — говорится в пресс-релизе.

Учения Breeze проходят в этом году с 12 по 21 июля у берегов Болгарии. В основной их части будут задействованы около 2,3 тысячи военнослужащих, 27 боевых кораблей, вспомогательных судов и катеров, пять самолетов и шесть вертолетов ряда стран НАТО и партнеров альянса, в том числе Болгарии, Великобритании, США, Турции и Франции.