В Японии при пожаре на аниме-студии погибли 33 человека

По меньшей мере 33 человека погибли в результате пожара, который произошел в четверг в студии аниме в японском городе Киото.

Более 30 пострадавших остаются в больницах. Всего в момент возгорания в здании находились около 70 человек.

На месте происшествия полиция практически сразу задержала 41-летнего мужчину, который, предположительно, разлил внутри студии бензин и поджег его. Также в здании были найдены несколько ножей, которые могут принадлежать злоумышленнику. Мужчина сейчас находится в больнице с ожогами лица и груди. Пока его не допрашивали.

Очевидцы сообщают, что перед пожаром слышали крики «Умрите!». Директор компании Kyoto Animation, которой принадлежит студия, заявил, что ранее по электронной почте его фирме присылали письма с угрозами.

Полиция к данному моменту выяснила, что за полчаса до поджога мужчина купил на расположенной в 500 метрах от студии заправочной станции 40 литров бензина. Он залил их в две канистры, которые увез на тележке.