Суд в Нью-Йорке отказал финансисту Эпштейну в освобождении под залог

Федеральный окружной суд в нью-йоркском районе Манхэттен в четверг отказал в освобождении под залог американскому финансисту Джеффри Эпштейну, которого на прошлой неделе обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Согласно постановлению, Эпштейн не сможет оставаться на свободе до начала процесса по его делу. В настоящее время он находится в центре предварительного задержания в Нью-Йорке. Адвокаты финансиста ранее заявляли, что их клиент готов выплатить залог в размере 100 млн долларов и согласен оставаться под домашним арестом в своем доме на Манхэттене. Прокуратура заостряла внимание на том, что Эпштейн является обладателем состояния в размере около 500 млн долларов и может попытаться скрыться от властей.

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В свете ареста Эпштейна объявил об уходе в отставку министр труда США Александр Акоста. Его обвиняли в том, что он в 2008 году позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних.

Резонансное разбирательство имело место в 2007-2008 годах в штате Флорида. Акоста в то время являлся прокурором Южного округа этого штата и участвовал в заключении сделки между следствием и финансистом. Согласно ее условиям, Эпштейн признал свою вину в менее тяжелом преступлении — привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев, ему разрешалось регулярно покидать пенитенциарное учреждение.

Газета The New York Times отмечала, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, являющегося сейчас президентом США, а также бывшего американского лидера Билла Клинтона. Трамп в интервью журналу «Нью-Йорк» в 2002 году называл Эпштейна «отличным парнем», с которым «очень весело». В эфире телеканала Эн-би-си в среду были показаны кадры 1992 года, на которых видно, что Трамп принимает Эпштейна в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида). На кадрах Трамп и Эпштейн также запечатлены за беседой во время вечеринки, они, как утверждают журналисты канала, обсуждали девушек из группы поддержки клуба Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс», которые также находились в поместье.