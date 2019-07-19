Верховный суд подтвердил частичную ответственность Нидерландов за события в Сребренице

Нидерланды несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман, пытавшихся укрыться на базе голландских миротворцев после падения Сребреницы в июле 1995 года. Соответствующее решение вынес в пятницу Верховный суд страны.

Эти 350 мусульман находились в числе нескольких тысяч человек, прибывших на миротворческую базу ООН в поисках защиты. Согласно решению суда, «голландские миротворцы знали, что мусульманам грозит бесчеловечное обращение или смерть, и поэтому должны были предложить им остаться на территории базы». «Выдворив этих людей, солдаты лишили их шанса избежать попадания в руки боснийских сербов, — отметили в инстанции. — Вероятность этого была мала, но не ничтожна».

Ранее апелляционный суд Гааги постановил, что шансы на выживание у мусульман, если бы они остались на миротворческой базе, составляли около 30%. Однако Верховный суд посчитал эту цифру завышенной. По данным инстанции, шанс составлял не более 10%, поскольку боснийские сербы, скорее всего, все равно бы узнали о том, что на базе скрываются мусульмане, и нашли бы возможности арестовать их. И голландские миротворцы не могли бы ничего с этим поделать. Соответственно, голландское правительство должно компенсировать 10% ущерба родственникам 350 погибших мусульман.

«Голландский батальон находился в очень сложной ситуации, поскольку легко вооруженным миротворцам противостояли тяжело вооруженные сербские войска», — подчеркивается в решении суда.

События в Сребренице (Босния и Герцеговина) стали одним из самых известных и кровавых инцидентов войны в бывшей Югославии (1991-1995). В июле 1995 года в окрестностях города произошло массовое убийство около восьми тысяч боснийских мусульман, в основном мужчин и мальчиков в возрасте от 10 до 65 лет. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге квалифицировал эти события как геноцид. Голландские миротворцы, действовавшие под эгидой ООН, не смогли предотвратить трагедию, хотя обязаны были защищать мирных жителей.

Процесс в Нидерландах был инициирован организацией «Матери Сребреницы», объединяющей родственников жертв трагедии. В июле 2014 года окружной суд Гааги постановил, что государство несет ответственность лишь за гибель чуть более 300 человек, которые находились на базе и которые были выданы сербским войскам. Апелляцию на решение подали и родственники, и государство. Родственники утверждали, что голландские власти несут ответственность за гибель гораздо большей группы людей. Государство считало, что ответственность несет ООН, под руководством которой действовала миротворческая миссия.