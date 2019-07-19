Зеленский уволил 11 послов Украины, в том числе в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства в пятницу.

«Освободить Чалого Валерия Алексеевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки», — говорится в одном из документов.

Зеленский также освободил от занимаемых должностей посла Украины в Марокко Ярослава Коваля, посла в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили Юрия Дюдина, посла в Армении Петра Литвина, посла в Иордании Сергея Пасько, посла в Южно-Африканской Республике Тараса Кузьмича, посла в Туркменистане Валентину Шевалеву, посла на Кипре Бориса Гуменюка, посла во Вьетнаме и Камбодже Алексея Шовкопляса.

Кроме того, президент освободил Валерия Александрука от должности посла Украины в Нигерии, Гане, Республиках Бенин и Сьерра-Леоне, а Татьяну Ижевскую — от должности посла в Ватикане и при Суверенном военном ордене Госпитальеров Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Зеленский решил сменить 12 послов страны, параллельно с этим проводя работу «по подбору и оформлению новых послов».

После победы на президентских выборах весной этого года Зеленский активно проводил кадровые перестановки, которые в первую очередь коснулись глав областных администраций и руководства Службы безопасности Украины.