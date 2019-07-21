В Украине проходят досрочные парламентские выборы

В Украине в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован состав Верховной Рады девятого созыва.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Сразу после вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и проведении внеочередных выборов 21 июля. О намерении распустить Раду Зеленский объявил во время своей инаугурационной речи в парламенте.

Всего в парламенте Украины 450 мест. Выборы в Раду проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам. То есть побеждает кандидат, набравший большинство голосов в округе.

В Украине 26 округов выборами не охвачены в связи с невозможностью проведения голосования в Донецкой, Луганской областях и временно аннексированном Россией Крыму. Таким образом, выборы проходят лишь в 199 избирательных округах.

По данным ЦИК Украины, для участия в выборах регистрацию прошли 5832 кандидата в депутаты. Из них 2.747 — кандидаты, включенные в списки 22 политических партий для участия в выборах в общегосударственном округе, а также 3085 кандидатов в одномандатных округах.

Ожидается, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» наберет 49,5 процента голосов избирателей. Пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» может набрать 10,5 процента голосов. По прогнозам, партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» наберет 7,7 процента голосов избирателей.

Также, по прогнозам, партия бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» и партия солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» смогут преодолеть пятипроцентный барьер.