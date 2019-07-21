British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир

Управление Международного аэропорта Каира назвало «внутренним делом» авиакомпании British Airways решение о временном прекращении полетов в столицу Египта.

Ранее British Airways объявило о недельном прекращении полетов в Каир. В британской авиакомпании объяснили решение «опасениями в сфере безопасности».

Глава управления Каирского аэропорта Ахмет Февзи сообщил египетскому изданию «Эш-Шурук», что British Airways не оповещала их о прекращении авиарейсов. Какого-либо предупреждения о наличии проблем в сфере безопасности в столичном аэропорту также не поступало.

По словам Февзи, решение British Airways — внутренний вопрос британского авиаперевозчика.

Тем временем, о временном прекращении полетов в Каир объявила и германская Lufthansa, но позже возобновила полеты.

«Воздушное сообщение возобновлено в нормальном режиме», — отметили в Lufthansa. На воскресенье намечены два рейса из Франкфурта-на-Майне и один — из Мюнхена.

В субботу авиаперевозчик принял решение немедленно прекратить рейсы до прояснения ситуации с безопасностью. Детали не приводились.