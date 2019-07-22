Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в парламент Украины

Президентская партия «Слуга народа» в новом составе Верховной рады Украины может получить 249 мест и самостоятельно сформировать большинство.

По предварительным данным, «Слуга народа» по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах — 127. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» может получить 44 мандата — 37 по спискам партии и еще 7 в одномандатных кругах.

Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» занимает третье место. Она может быть представлена в Раде 27 депутатами. Партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука получают соответственно 25 и 20 мест в Раде. Еще 49 кандидатов в депутаты, которые близки к победе, — самовыдвиженцы. Проходят в парламент также около 8 одномандатников от не преодолевших 5-процентный барьер партий.

В настоящее время Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 62,48% протоколов. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 42,52% голосов. Результат «Оппозиционной платформы — За жизнь» вырос до 13,01%. «Европейская солидарность» проходит в Раду с 8,52%, у «Батькивщины» — 8,02%, «Голоса» — 6,3%.

Проект соглашения готовится

Как сообщил глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков, партия уже работает над подготовкой коалиционного соглашения для нового состава Верховной рады.

«Драфт коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены, — сказал Разумков изданию «the Бабель». — Сейчас я не буду о них распространятся, это будет некорректно. Сейчас мы исходим из того, как мы это видим. Дальше мы будем смотреть — самостоятельно формируем большинство или начинаем с кем-то обсуждать коалиционное соглашение».

Лидер партии подтвердил, что партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука может стать партнером по коалиции для «Слуги народа», но отметил, что для предметного обсуждения этого вопроса следует дождаться результатов выборов.

Будущая коалиция

Президент Владимир Зеленский, не дожидаясь окончательных результатов, сразу же пригласил партию «Голос» Святослава Вакарчука обсудить с ним возможность коалиции в Раде.

«Мы не можем настаивать, но мы приглашаем господина Вакарчука на разговор, будем рассматривать коалицию в Раде с «Голосом», — сказал президент.

Президенту также задали вопрос о том, может ли лидер «Голоса» Вакарчук возглавить новое правительство Украины. На это Зеленский ответил, что этот вопрос следует адресовать самому Вакарчуку.

«Это огромная ответственность и надо быть гуру экономики. Хотим, чтобы это (новый премьер) был мощный независимый человек», — добавил он.

При этом в самой президентской партии «Слуга народа» исключили возможность сотрудничества как с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, так и с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.

«Я свое мнение скажу, я слабо себе представляю такое объединение», — ответил глава партии Дмитрий Разумков на вопрос о возможности сотрудничества с Порошенко.

«Если же мы говорим об «Оппозиционной платформе», то те методы предвыборной борьбы, которые они использовали, на мой взгляд не всегда соответствовали интересам государства и национальной безопасности, — продолжал Разумков. — Лично я думаю, что большая часть нашей команды слабо себе представляет такой формат объединения».

Воскресное голосование

В воскресенье в Украине прошли досрочные парламентские выборы. Жители страны выбирали 225 депутатов по партийным спискам, еще 199 парламентариев — по одномандатным округам. Число округов в стране сократилось на 26 из-за оккупации Крыма Россией и войны на Донбассе. В результате вместо положенных по Конституции 450 законодателей в новой Раде, как и в предыдущей, их будет только 424.

Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5-процентный барьер, а одномандатникам — получить большинство голосов в своем округе.

Само голосование проходило спокойно. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что значительных и грубых правонарушений не зафиксировано. ЦИК также заявил об отсутствии серьезных нарушений. Явка составила 49,84%.