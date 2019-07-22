38 мирных жителей погибли в результате авиаударов России в Сирии

Жертвами авиаударов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и режима Башара Асада на северо-западе Сирии стали не менее 38 мирных жителей.

Как сообщает агентство «Анадолу», удар был нанесен по рынку в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.