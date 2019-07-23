Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании

Британский евроскептик Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии. Об этом стало известно во вторник после оглашения итогов голосования избирательной гонки за пост лидера тори.

За его кандидатуру проголосовали 92153 рядовых члена Консервативной партии, а за его оппонента Джереми Ханта — 46656.

Таким образом, Джонсон на правах лидера консерваторов в среду сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра, а в четверг проведет первое заседание нового правительства.